Эдмонтон, Канада, , 08:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл во втором овертайме команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Далласа» во втором овертайме.

Основное время мачта закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Тампы» голы забили чешский форвард Ондржей Палат (25-я минута) и российский защитник Михаил Сергачев (44-я). В составе «Далласа» голами отличились Кори Перри (18-я) и Джо Павелски (54-я).

Первый овертайм прошел без заброшенных шайб и нес мог выявить победителя, а во втором, на 90-й минуте, Кори Перри вновь поразил ворота соперника и этим принес своему клубу победу, оформив таким образом в матче дубль.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче одной результативной передачей, его коллега по клубу — голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Российски вратарь «Далласа» Антон Худобин смог отразить 39 бросков из 41.

Отметим, по итогам встречи счет в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли сократился до 3−2 в пользу «Тампы».