Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, оформивший хет-трик в игре с «Уфой» в матче девятого тура чемпионата России, прокомментировал результат матча.

«Мы помним, в прошлом году мы проиграли им 0:1, потом сыграли 0:0, — сказал Дзюба, заявление которого обнародовано на официальном сайте команды. — Какая-то недосказанность была с «Уфой», все-таки хотелось вернуть».

При этом он добавил, что «Уфа» является «неприятным соперником», так как игроки команды очень «глубоко садятся в оборону».

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября футболисты санкт-петербургского «Зенита» разгромили клуб «Уфа» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.

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