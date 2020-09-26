Москва, , 17:43 — REGNUM Футболисты московского «Спартака», которые провели 26 сентября матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против команды «Тамбов», одержали «важнейшую победу». Об этом сообщил 26 сентября владелец столичной команды Леонид Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

"Команда одержала важнейшую волевую победу… — сказал Федун, комментируя результат матча. — Рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили».

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября футболисты московского «Спартака» переиграли клуб «Тамбов» в выездном матче девятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0.

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