Саранск, , 16:39 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» в выездном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли клуб «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 2:0, прошла 26 сентября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Героем встречи в составе красно-белых стал 23-летний защитник Айртон Дантас, который оформил дубль.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Тамбова», в активе которых семь баллов, находятся на 13-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября футболисты казанского «Рубина» уступили московскому «Спартаку» в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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