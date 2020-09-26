Москва, , 15:54 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл пермской команде «Парма» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на паркете московской площадки «УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского» и закончилась в пользу гостей со счетом 95:97.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший во встрече 31 очко.

В составе победителей сербский форвард «Пармы» Борис Савович смог набрать в игре 18 очков.

Отметим, в следующем матче Единой лиги ВТБ «Парма» поедет 4 октября к саратовской команде «Автодор», а ЦСКА в этот же день сыграет дома с командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара.