Мадрид, , 15:54 — REGNUM Французский хавбек мадридского футбольного клуба «Атлетико» Тома Лемар может в скором времени покинуть свою нынешнюю команду. Об этом 25 сентября сообщает журналист Sky Sports Маттео Моретто на своей странице в соцсети Twitter.

Как утверждает источник, возможностью приобретения 24-летнего футболиста интересуется футбольный клуб «Лейпциг».

При этом ранее сам игрок не исключил возможности перехода из состава «Атлетико» в другую команду.

Отметим, в минувшем сезоне Тома Лемар сыграл за свой нынешний клуб в 29 матчах.