Лондон, , 15:53 — REGNUM Французский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’Голо Канте продолжает находиться в сфере интересов миланской команды «Интер». Об этом 25 сентября сообщает Daily Mail.

По информации источника, на переходе в миланский клуб 29-летнего футболиста настаивает лично главный тренер «Интера» Антонио Конте. При этом уточняется, что сам игрок не против такого перехода, так как уже работал со специалистом.

В то же время для перехода француза в миланскую команду последней нужно продать несколько игроков, чтобы заплатить €50 млн, которые требует за трансфер футболиста «Челси».

Отметим, в минувшем сезоне Н’Голо Канте сыграл в составе «Челси» в 22 матчах английской Премьер-лиги и отметился в них тремя голами.