Ливерпуль, Великобритания, , 13:43 — REGNUM Форвардом футбольного клуба «Ливерпуль» Райан Брюстер интересуются сразу четыре команды английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 25 сентября сообщает The Independent.

По информации источника, возможность приобрести 20-летнего игрока рассматривается командами «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон», «Астон Вилла» из Бирмингема и «Кристалл Пэлас» из Кройдона.

При этом в клубе из Ливерпуля намерены выручить от продажи футболиста не менее €27,4 млн и включить в соглашение о трансфере опцию о праве его обратного выкупа.

Отметим, в сезоне 2019/2020 Райан Брюстер играл в «Суонси» на правах аренды и в 34 матчах отметился 16 мячами и одной результативной передачей. Также форвард выступает за молодёжную сборную Англии.