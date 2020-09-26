Лондон, , 13:43 — REGNUM Ирландский полузащитник лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» Деклан Райс согласовал условия своего личного контракта с другой лондонской командой — «Челси». Об этом 25 сентября сообщил итальянский журналист Николо Скира на своей странице в соцести Twitter.

Также указывается, что 21-летнему футболисту предложили в «Челси» контракт на срок в пять лет.

При этом добавляется, что «Вест Хэм» отклонил предложение «Челси» за £45 млн за трансфер игрока, и, судя по всему, от «Челси» можно ожидать нового предложения по хавбеку.

Отметим, в минувшем сезоне Деклан Райс сыграл за «Вест Хэм» в 39 матчах и отметился в них одним голом и тремя результативными передачами.