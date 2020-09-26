Москва, , 13:39 — REGNUM Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывают, что решение о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) будет возобновлено в декабре текущего года. Об этом 25 сентября заявил генсек ВФЛА Андрей Конокотин, его слова приводит пресс-служба федерации.

«Рассчитываем, что на декабрьском заседании совета World Athletics будет принято решение о возобновлении процесса выдачи нашим легкоатлетам нейтрального статуса, мы делаем для этого все от нас зависящее», — сказал он.

При этом генсек ВФЛА отметил, что такое решение даст возможность для российских легкоатлетов в зимнем сезоне 2021 года планомерно готовиться к Олимпийским играм в ходе их выступления на международных турнирах и получить необходимый опыт с практикой, которых им недоставало в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поход, который показывает в вопросе восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), является серьезным.

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