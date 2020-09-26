Генуя, Италия, , 12:47 — REGNUM Защитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Лука Пеллегрини перешел на правах аренды в другую команду итальянской Серии А — «Дженоа». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба команды из Турина.

Также уточняется, что 21-летний игрок будет арендован клубом из Генуи на срок до конца текущего сезона.

Отметим, Лука Пеллегрини перешел в состав «Ювентуса» из команды «Рома» в 2019 году. В минувшем сезоне на правах аренды играл за команду «Кальяри», где в 24 матчах отметился шестью голевыми пасами.