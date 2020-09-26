Москва, , 12:51 — REGNUM Проблемы с допингом в России могут закончиться через один олимпийский цикл. Об этом 25 сентября заявил министр спорта России Олег Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Допинг

«Когда закончится проблема с допингом? Она не является национальной проблемой, она угрожает всему миру», — сказал глава Минспорта РФ, отвечая на вопросы, заданные ему в соцсетях.

Также он добавил, что для решения данной проблемы необходимо в максимальной степени наладить взаимодействие с международными спортивными структурами.

«Надеюсь, через один олимпийский цикл мы будем иметь абсолютно чистый спорт, а наши спортсмены будут достойно выступать», — подчеркнул Матыцин.

При этом он указал, что в Минспорте понимают меру ответственности за применение допинга и признали ошибки, которые были допущены.

«Это очень важный шаг, который повлияет на мировоззрение новых спортсменов. Надо закрыть эту страницу и начать новую», — отметил Матыцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что поход, который показывает в вопросе восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), является серьезным.