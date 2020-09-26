Москва, , 12:51 — REGNUM Подход, который показывает в вопросе восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), является серьезным. Такое мнение 25 сентября высказал министр спорта России Олег Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

«Продление (дорожной) карты (по восстановлению прав ВФЛА) говорит о серьезном подходе World Athletics к процессу восстановления», — заявил министр спорта России.

Также он отметил, что в этом виден конструктивный процесс, и потому нужно принять все необходимые усилия для положительного решения данного вопроса.

Кроме того, Матыцин указал, что то, что World Athletics продлила срок предоставления ВФЛА планов по восстановлению после того, как были выполнены все требования по восстановлению российских спортсменов — оплачен штраф и восстановлена дорожная карта, является позитивным результатом.

«Мы видим, что World Athletics готова продолжать сотрудничество. В ноябре ВФЛА планирует провести конференцию», — сказал министр спорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что срок для предоставления Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) дорожной карты для восстановления ВФЛА продлен международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до 1 марта 2021 года.