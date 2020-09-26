Ливерпуль, Великобритания, , 11:45 — REGNUM Футбольный ливерпульский клуб «Эвертон» заинтересовался возможностью получения в свой состав французского полузащитника команды «Барселона» Жана-Клера Тодибо. Об этом 25 сентября сообщает The Independent.

По информации издания, команда из Ливерпуля хотела бы арендовать 20-летнего игрока на один сезон. При этом в каталонском клубе готовы отдать футболиста только при условии включения в соглашение об аренде пункта об обязательном выкупе игрока по окончании его (соглашения) действия.

Также ранее французом интересовалась команда «Фулхэм».

Отметим, в минувшем сезоне Жан-Клер Тодибо играл на правах аренды за команду «Шальке» из Гельзенкирхена.