Монако, , 12:46 — REGNUM Экс-заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назначена экспертом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба World Athletics.

«Маргарита Пахноцкая, бывший заместитель генерального директора РУСАДА, была назначена одним из двух экспертов, работающих в России», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что специалист, находясь на посут замглавы агентства, руководила образовательной стратегией, вопросами соблюдения нормативных требований и международными отношениями.

Кроме того, указывается, что второй российский эксперт будет специалистом по управлению изменениями в ВФЛА, и о нем World Athletics объявит в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что срок для предоставления Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) дорожной карты для восстановления ВФЛА продлен международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до 1 марта 2021 года.