Монако, , 11:36 — REGNUM Срок для предоставления Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) дорожной карты для восстановления ВФЛА продлен международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до 1 марта 2021 года. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба World Athletics.

«Продлить срок, в течение которого Комиссия по восстановлению ВФЛА должна подготовить соответствующий план восстановления, не позднее 1 марта 2021 года», — приводит пресс-служба рекомендацию Совета World Athletics.

Также указывается, что причиной такого решения стало то, что, по мнению World Athletics, в настоящее время у ВФЛА нет ресурсов для разработки подробного и соответствующего плана восстановления, который включает элементы, требуемые Советом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА представила World Athletics новый план, который содержал информацию об усилении антидопинговой деятельности, который рабочая группа World Athletics должна была утвердить до 30 сентября.