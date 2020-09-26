Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от планов по покупке аргентинской полузащитника команды «Удинезе» Родриго Де Пауля. Об этом 25 сентября сообщает на своей странице в соцсети Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, в команде из Удине намерены получить за трансфер интересующего сразу несколько клубов 26-летнего игрока €35 млн. В то же время, самое крупное предложение футболисту было именно от «Зенита», где за переход аргентинца давали €25 млн.

Также известно, что переговоры по хавбеку прекратила и команда «Лидс», о которой ранее сообщалось, что там согласовали с Де Паулем условия личного соглашения.

Отметим, Родриго Де Пауль выступает в составе «Удинезе» с 2016 года и в 146 матчах за клуб за этот период отметился 25 забитыми мячами и 25 голевыми пасами.