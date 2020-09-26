Тампа, США, , 10:49 — REGNUM Российский вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтингз» Андрей Василевский после победы клуба в четвертом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над командой «Даллас Старз» установил новый рекорд «Тампы» по числу побед (17) в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В результате данной победы, Василевский превзошел достижение российского вратаря «Тампы» Николая Хабибулина, который в розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года одержал 16 побед.

При этом известно, что из-за пандемии коронавируса к нынешнему розыгрышу плей-офф НХЛ были добавлены предварительный раунд и групповой этап, где определялся посев команд, которые заняли первые четыре места в своих конференциях в регулярном чемпионате.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» переиграл в овертайме команду «Даллас Старз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли со счетом 5:4.