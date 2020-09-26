Рим, , 09:49 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» продолжает вести переговоры по поводу трансфера албанского защитника неаполитанской команды «Наполи» Эльсейда Хюсая. Об этом 25 сентября сообщает TuttoNapoli со ссылкой на журналиста Rai Sport Чиро Венерато.

По информации источника, московская команда предложила неаполитанскому клубу за 26-летнего игрока €7 млн, однако в «Наполи» хотят получить за него €10 млн.

При этом самому футболисты в «Спартаке» готовы предоставить контракт на срок в три года с годовой заработной платой €3 млн.

Отметим, Эльсейа Хюсай играет в составе «Наполи» с 2015 года и в 195 матчах за клуб за это время отметился одним голом и семью результативными передачами.