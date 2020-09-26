Екатеринбург, 26 сентября 2020, 09:43 — REGNUM В Екатеринбурге местный хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл матч минскому «Динамо». Игра прошла 25 сентября в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Алексей Василевский останавливает нападающего
Алексей Василевский останавливает нападающего
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Команды встретились на стадионе «Уралец-Арена». Первый период игры закончился счётом 1:1. Счёт открыл форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев. А затем гол хозяевам забил форвард «минчан» Шейн Принц.

Алексей Василевский останавливает нападающего
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Алексей Макеев борется перед воротами
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Алексей Протас
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Алексей Протас забивает
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Арбитр
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба у борта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Брукс Мейсек и Никита Трямкин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владимир Алистров
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Герман Титов дает указания
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Грлавный Тренер ХК Автомобилист Билл Питерс
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Динамовцы забивают очередную шайбу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Доменик Фурх
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбуржцы сократилы разрыв в счете до минимума
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Илья Овчинников в атаке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Клинкхамер перед воротами Автомобилиста
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крейг Вудкрофт во главе тренерского штаба Динамо
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во втором периоде «Автомобилист» забил лишь один гол, тогда как «Динамо» — три. Отметились Кирилл Воронин, Егор Шарангович и Алексей Протас. А на последней 20-минутке ещё один гол гостям забил Алексей Макеев. Итоговый счёт — 4:3. Таким образом, «Динамо» поднялось уже на третье место в Западной конференции. У них в шести матчах 12 очков. «Автомобилист» же откатился на четвертую позицию Востока.

Минчане радуются одержанной победе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Никита Трямкин в борьбе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Никита Трямкин останавливает Клинкхамера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Просмотр спорного эпизода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Протапович и Клинкхамер борются после вбрасывания
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Протас
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Станислав Бочаров забивает
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тайм-аут Автомобилиста
Алексей Колчин © ИА REGNUM