Дублин, , 09:12 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, являющийся экс-чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в двух весовых категориях, проведет бой с представителем Филиппин Мэнни Пакьяо, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.

«Я буду боксировать с Мэнни Покьяо на Ближнем Востоке», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети Twitter.

Также он указал, что для него будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксерами современного времени, «которые боятся драки».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года 32-летний Конор Макгрегор заявил о завершении своей карьеры, что стало третьим его подобным заявлением.