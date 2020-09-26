Москва, , 08:45 — REGNUM Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским хоккейным клубом «Куньлунь» и командой «Барыс» из Нур-Султана, который должен был пройти 27 сентября, состоится 19 декабря. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба КХЛ.

При этом ранее, 17 сентября, клуб «Барыс» сообщил, что шесть матчей с его участием в КХЛ будут перенесены из-за положительных результатов тестов на коронавирус у 20 членов команды и тренерского штаба.

Также известно, что матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Барыс», запланированный на 1 октября, состоится 28 октября.

Отметим, по итогам шести сыгранных матче команда «Барыс» находится на восьмом место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с семью очками в активе.