Санкт-Петербург, , 08:43 — REGNUM Хоккейный санкт-петербургский клуб СКА проиграл казанской команде «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и закончилась в серии буллитовв пользу гостей со счетом 2:3.

При этом СКА, как и в прошлом матче КХЛ с командой из Новосибирска «Сибирь» (1:4), вынужден играть был в основном молодежным составом из-за вспышки коронавирусной инфекции среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.

Основное время матча завершилось с ничейным счетом 2:2. У гостей шайбами отличились шведский защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд (29-ч минута) и канадский форвард Патрис Кормье (34-я в большинстве). У хозяев голы забили Иван Морозов (54-я) и Андрей Кузьменко (60-я при игре 6×4).

Овертайм также не выявил победителя и все решилось в пользу «Ак Барса» в серии послематчевых буллитов. Победный бросок на счету Александра Бурмистрова.

Отметим, данная победа стала седьмой подряд для «Ак Барса», клуб находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 16 очками после десяти матчей. У СКА 14 очков по итогам десяти матчей и лидирующая позиция на Западе.