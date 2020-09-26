Орландо, США, , 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась победой «Бостона» со счетом 121:108.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший в игре 31 очко. Его коллега по клубу, легкий форвард Джейлен Браун, набрал за матч 26 очков.

Самым результативным у «Майами» оказался сербский разыгрывающий Горан Драгич, на счету которого 23 очка во встрече.

Отметим, по итогам матча «Бостон» сократил свое отставные в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Майами» до 3−2.