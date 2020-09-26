Эдмонтон, Канада, , 08:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» переиграл команду «Даллас Старз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме в пользу «Лайтингз» со счетом 5:4.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Брейден Пойнт (20-я минуты, 23-я в большинстве), Янни Гурд (39-я в большинстве) и Алекс Киллорн (47-я). Победный гол записал на свой счет Кевин Шаттенкирк (67-я).

У «Старз» голы забили Йон Клингберг (8-я), также оформивший в матче дубль Джо Павелски (19-я, 52-я) и Кори Перри (29-я).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче двумя результативными передачами, его коллега по клубу — защитник Михаил Сергачев — также отдал в игре два голевых паса. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 30 бросков по воротам.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал одну результативную передачу, российский вратарь клуба — Антон Худобин — отразил 30 из 35 бросков по воротам.

Отметим, по итогам матча счет в финальной серии Кубка Стэнли стал 3−1 в пользу «Тампы».