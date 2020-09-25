Турин, Италия, , 23:52 — REGNUM Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы, информирует итальянское отделение Sky Sport.

По данным источника, клубы в ближайшее время начнут обсуждение деталей перехода. Напомним, что сам Кьеза договорился о пятилетнем соглашении с «Юве» еще в прошлое летнее трансферное окно, по нему игрок будет получать 10 миллионов евро за сезон.

В минувшем розыгрыше Серии А 2019/2020 22-летний футболист набрал 19 (10+9) очков по системе «гол+пас» в 34 матчах первенства.