Берлин, , 23:35 — REGNUM Матч «Герта» — «Айнтрахт» открыл второй тур нового розыгрыша немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Берлине и завершилась победой команды из Франкфурта со счетом — 3:1.

«Айнтрахт» завладел твердым преимуществом в первом тайме, забив два мяча в ворота «берлинцев». На 30-й минуте Андре Сильва уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, а на 37-й минуте Бас Дост с помощью передачи Даити Канады увеличил разницу в счете.

На 71-й минуте японец Камада отдал вторую голевую передачу в этом матче, на сей раз отличился полузащитник Себастьян Роде. Через семь минут после этого защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер отправил мяч в свои ворота, установив итоговый счет.

«Айнтрахт» занял первое место, на их счету 4 очка. «Герта» опустилась на шестую строчку.