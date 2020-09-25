Балашиха, Московская область, , 22:40 — REGNUM Нападающий Клим Костин в первый раз вышел на лед в свитере омского «Авангарда». Напомним, что ранее «Авангард» согласовал арендное соглашение с «Сент-Луис Блюз», по которому игрок будет выступать за российский клуб до нового сезона НХЛ.

Матч «Авангард» — «Куньлунь» прошел на домашней арене «омичей» в Балашихе и завершился победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 3:1.

Счет встречи был открыт на 17-й минуте, 24-летний форвард Денис Зернов забросил свою четвертую шайбу в текущем сезоне. Во втором периоде на 8-й минуте свое участие в реализации контратаки принял новичок «омичей» Клим Костин, совершив результативную передачу на Егора Чинахова. Меньше чем через минуту Корбан Найт установил разгромный счет на табло — 3:0.

Единственную шайбу в актив китайской команды вписал канадец Люк Локхарт на 53-й минуте матча.

«Авангард» поднялся на первое место Востока, клуб набрал 16 очков. «Куньлунь» занимает последнюю строчку с 3 баллами.