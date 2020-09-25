Москва, 25 сентября 2020, 22:00 — REGNUM «Спартак» работает над трансфером защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, информируют итальянские СМИ.
Согласно данным Tutto Napoli, «красно-белые» предложили в качестве компенсации 7 миллионов евро за перехода 26-летнего албанского футболиста. Однако, условия «неаполитанцев» иные — они требуют 10 миллионов.
В минувшем сезоне Хюсай нбарал 3 (1+2) очка за результативность в 20 матчах Серии А. «Спартак» предложил игроку пятилетний контракт с годовым окладом в размере 3 миллионов евро.