Москва, , 22:00 — REGNUM «Спартак» работает над трансфером защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, информируют итальянские СМИ.

Согласно данным Tutto Napoli, «красно-белые» предложили в качестве компенсации 7 миллионов евро за перехода 26-летнего албанского футболиста. Однако, условия «неаполитанцев» иные — они требуют 10 миллионов.

В минувшем сезоне Хюсай нбарал 3 (1+2) очка за результативность в 20 матчах Серии А. «Спартак» предложил игроку пятилетний контракт с годовым окладом в размере 3 миллионов евро.