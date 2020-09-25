Краснодар, , 21:44 — REGNUM Агент бывшего защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти предлагал своего клиента «Краснодару», информирует «Спорт-Экспресс». 33-летний футболист «Вероны» нуждается в большей игровой практике.

По данным источника, «Краснодар» был вынужден отказаться из-за заполнено легионерской заявки. В команде сейчас выступает 8 легионеров.

Также стало известно, что с Боккетти связывались представители «Химок», но бюджет команды не позволил удовлетворить требования итальянца.

Игрок может продолжить карьеру в «Пескаре», которая ныне выступает в Серии B. Речь идет о годовом арендном соглашении.