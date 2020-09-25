Хельсинки, , 21:24 — REGNUM Финский «Йокерит» последнее две недели провел порознь от хоккея на карантине, однако удачно вернулся на большой лед, обыграв «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счетом — 5:2.

«Сибирь» вела в счете после первого периода, он был открыт нападающим Виктором Комаровым на 11-й минуте встречи. Но уже вторая 20-минутка прошла под знаменем финской команды. Форвард Брайан О'Нейлл сравнял счет уже на первой минуте периода, а затем защитник Давид Скленичка вывел «финнов» вперед, отличившись в меньшинстве. На 9-й минуте форвард «Сибири» Микаэль Руохомма ненадолго вернул равенство на табло. Однако, на 14-й минуте тайма Марко Антилла забросил первую шайбу в сезоне, перевесив чашу весов на сторону «Йокерита».

В заключительном периоде «шуты» отметились двумя безответными шайбами. Отличились Никлас Йенсен на 41-й минуте встречи и Джон Норман, забросивший в пустые ворота под занавес периода.

«Йокерит» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции, на их счету шесть очков в четырех играх. «Сибирь» занимает седьмое место на Востоке с семью очками в активе.