Перуджа, Италия, , 20:57 — REGNUM Прокуратура Перуджи в пятницу, 25 сентября, вызвала на слушания двух юристов, представляющих интересы футбольного клуба «Ювентус».

Луис Суарес Jimmy Baikovicius

У прокуратуры есть данные об «общении» этих юристов с представителями Иностранного Университета Перуджи накануне сдачи экзамена на знание языка футболистом Луисом Суаресом, возможность приобретения прав на которого «Ювентус» рассчитывал получить.

Сдача экзамена нужна была Суаресу ради получения итальянского гражданства, в этом случае у «Ювентуса» не возникло бы проблемы «лишнего» легионера (игрока-гражданина стран из-за пределов ЕС).

Ректор университета не отрицает факт телефонного разговора с адвокатами «Ювентуса», однако категорически отвергает коррупционную составляющую, по его словам, Суарес сдавал экзамен в соответствие со всеми нормами.

Если суд сочтет, что футбольный клуб был причастен к нарушению закона, это может грозить «Ювентусу» серьезными спортивными и административными санкциями.

Вопрос о переходе Суареса из «Барселоны» в «Ювентус» уже не рассматривается, он стал игроком мадридского «Атлетико».