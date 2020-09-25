Грозный, , 20:55 — REGNUM Полузащитник французского «Монпелье» Амир Адуев может перейти в грозненский «Ахмат», сообщает агент игрока Адриан Алтай.

«Рады сообщить, что Амир переедет играть из Монпелье в Грозный. Большое уважение к людям из «Ахмата», которые провели большую работу, чтобы убедить переехать из Франции в Россию», — приводит слова агента портал Sport24.

Адуев всю свою сознательную жизнь провел во Франции, куда переехал будучи двухлетним ребенком. Тем не менее у него есть российский паспорт, благодаря чему в марте 2019 года он смог дебютировать за молодежную сборную России.

21-летний хавбек не вызывался в основной состав «Монпелье».