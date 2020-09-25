Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM «Автомобилист» с минимальной разницей в счете уступил минскому «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Уралец-Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом — 4:3.

Первый период закончился с равным счетом 1:1. На пятой минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев реализовал численное большинство «екатеринбуржцев», открыв счет. Но уже через пару минут равенство на табло вернул форвард «минчан» Шейн Принц.

Второй период стал определяющим. Гости забросили три шайбы, на что «Автомобилист» смог ответить лишь однажды. В составе «Динамо» отличились нападающие Кирилл Воронин, Алексей Протас и Егор Шарангович. Шейн Принц добавил в свой актив голевую передачу.

В заключительной 20-минутке Алексей Макеев снова отличился в большинстве, сократив отставание в счете до минимума, но на большее хозяев уже не хватило.

Минское «Динамо» поднялось на третье место Западной конференции, на их счету 12 очков в 8 матчах. «Автомобилист» откатился на четвертую строчку Востока. У самой забрасывающей команды лиги 14 очков в 9 матчах.