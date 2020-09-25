Новосибирск, , 18:55 — REGNUM С 25 по 27 сентября в Новосибирске проводится финальная стадия всероссийского чемпионата рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс под названием «Навыки мудрых», для участников в возрасте от 50 лет. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции финал чемпионата проводится дистанционно. Участникам предстоит выполнить конкурсные задания на площадках в своих регионах. Эксперты же находятся в специально оборудованном центре управления соревнованиями в Новосибирске и в режиме реального времени следят за выполнением конкурсных заданий и контролируют строгое выполнение правил соревнований. Организуют проведение чемпионата совместно Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Федеральная служба по труду и занятости и Правительство Новосибирской области.

Чемпионат по стандартам Ворлдскиллс среди участников от 50 лет проводится в России в третий раз, в 2020 году в соревнованиях приняли участие представители 64 субъектов Российской Федерации. Конкурсные испытания в рамках национального первенства состоятся по 26 компетенциям: «Электромонтаж», «Организация экскурсионных услуг», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Сантехника и отопление», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Малярные и декоративные работы», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Администрирование отеля», «Технологии моды», «Лабораторный химический анализ», «Медицинский и социальный уход», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Преподавание в младших классах», «Хлебопечение», «Предпринимательство», «Геодезия», «Охрана труда», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка».

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста, которая входит в состав национального проекта «Демография». В рамках реализации программы Академия Ворлдскиллс Россия ежегодно обучает 25 тысяч человек. Россияне в возрасте предпенсионного возраста бесплатно повышают свою квалификацию или осваивают совершенно новую профессию, выбрав одну из 125 компетенций.