Ярославль, , 17:51 — REGNUM Ярославский ФК «Шинник» пропустит игру с томской «Томью» из-за положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает Футбольная национальная лига. Коронавирусом заразились 12 игроков. Клуб предупредил об этом лигу и Роспотребнадзор.

«Решение государственного органа в отношении «Шинника» в настоящий момент не принято. У ярославского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ. Поэтому на основании пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2, пункта 5.4 статьи 5 Регламента Олимп-ФНЛ, а также пункта 3.2 статьи 3 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ упомянутый матч 27 сентября не состоится. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС. Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Шинника» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — сообщили в ФНЛ.

Ранее коронавирус был выявлен у игроков ХК «Локомотив», который также пропустил одну из игр.

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