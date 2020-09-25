Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Один из сильнейших атлетов России Денис Вовк в ходе подготовки к установлению мирового рекорда потащил за собой самолет Airbus A-319 «Спортолёт». Таким образом он зафиксировал неофициальный мировой рекорд в весе до 90 кг. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Самолёт A-319 авиакомпании «Россия» Aeroprints.com

То, что сделал Вовк, называется трек-пул — перетягивание в специальной упряжке автомобиля, самолёта, поезда, троллейбуса, автобуса или прочих крупногабаритных видов транспорта. Как правило, такие попытки выполняют атлеты весом более 150 кг и более.

Денис Вовк, весящий менее 90 кг, перетянул воздушное судно весом 43 000 кг с учётом минимального остатка топлива. Таким образом он побил мировой рекорд по трек-пулу в своей весовой категории.

«Ему удалось протащить воздушное судно авиакомпании «Россия» на четыре метра», — уточнили в пресс-службе «России».

Видео: instagram.com/churlyaeva_inna/?hl=ru

В скором времени спортсмен закрепит своё достижение в присутствии специальной международной комиссии, которая зафиксирует установку нового мирового рекорда в дисциплине.