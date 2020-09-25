Лондон, , 14:57 — REGNUM Лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» присуждена победа в 1/16 финала Кубка английской лиги, несмотря на то, что команда не выходила на поле. Об этом 25 сентября сообщает BBC.

«Тоттенхэм» должен был 22 сентября сыграть с «Лейтон Ориент», но матч был отменён за несколько часов до начала. Причиной стали несколько положительных тестов на коронавирус у игроков команды соперника.

В результате «Тоттенхэму» присуждена победа и выход в 1/8 финала турнира, где «шпоры» сыграют с «Челси».

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