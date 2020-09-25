Барселона, Испания, , 14:47 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо будет выступать под 14-м номером в новом сезоне. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Коутиньо выступал под седьмым номером. Но когда играл на правах аренды в «Баварии», его номер занял Антуан Гризманн.

Напомним, в 2018 году Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля». В сезоне 2019/20 он играл в «Баварии» и стал победителем Лиги чемпионов.

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