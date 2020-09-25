Туапсе, Краснодарский край, , 14:41 — REGNUM Расследование в отношении футбольного клуба «Туапсе» начала Профессиональная футбольная лига (ПФЛ). Об этом 25 сентября сообщает telegram-канал «Мутко против».

Разбирательство связано с тем, что в матче 23-го тура ПФЛ «Туапсе» вышел на поле против ростовского СКА, имея в составе двух игроков, которые отсутствовали в заявке. При этом «Туапсе» отыграл весь матч без замен.

Отмечается, что следующий матч «Туапсе» с клубом «Легион-Динамо» был отменён из-за коронавируса.

Теперь ПФЛ предстоит провести проверку того, почему в матче со СКА у. «Туапсе» не хватало игроков. Помимо этого, нужно установить, не контактировали ли вышедшие на поле игроки с заражёнными.

Самым лёгким наказанием для «Туапсе» может стать присуждение двух технических поражений, но не исключены и более серьёзные меры.