Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Черкес ближайший год будет защищать клубные цвета «Форте» (Таганрог). Команда выступает в первенстве ПФЛ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 25 сентября.

«Достигнута договорённость о переходе Евгения Черкеса на правах аренды в таганрогский «Форте», который выступает в первенстве ПФЛ. Аренда рассчитана на один год», — говорится в сообщении.

Согласно данным, указанным на сайте «Ростова», хавбек пополнил состав жёлто-синих в феврале 2019 года. Черкес — воспитанник воронежской футбольной школы. Ранее играл за белгородский «Салют».