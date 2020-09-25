Химки, Московская область, , 14:33 — REGNUM Главным тренером подмосковных «Химок» назначен Игорь Черевченко. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Черевченко с 2018 по 2020 год возглавлял тульский «Арсенал», а до этого работал в калининградской «Балтике» и московском «Локомотиве».

21 сентября был отправлен в отставку бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько. Перед этим команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7 в матче восьмого тура чемпионата России.

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