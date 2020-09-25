Томск, , 14:10 — REGNUM Определился состав тренерского штаба Александра Кержакова в «Томи». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба клуба.

В штаб Кержакова вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кроме того, работу на своих должностях продолжат Виктор Себелев (тренер) и Александр Подшивалов (тренер вратарей).

В штаб «Томи-М» переведён Владимир Помещиков, а Павел Самойлов продолжит работу в ЦПФ «Томь».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Кержаков назначен главным тренером «Томи». Он подписал контракт с клубом до конца сезона 2020/21.

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