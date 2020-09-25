Барселона, Испания, , 13:25 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что Луис Суарес не заслуживал того, чтобы его вышвырнули из клуба. Об этом 25 сентября он написал в Instagram.

«Будет странно видеть тебя в футболке другого клуба и ещё страннее — играть против тебя. Ты заслуживал достойного расставания за свои достижения. И ты не заслуживал, чтобы тебя вышвырнули из клуба, как в итоге получилось. Но меня уже ничего не удивляет», — написал Месси, обращаясь к Суаресу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Суарес перешёл из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента. До этого новый главный тренер команды Рональд Куман заявил, что не рассчитывает на уругвайского форварда.

Напомним, после окончания сезона 2019/20 Месси хотел покинуть «Барселону», но президент клуба Хосеп Бартомеу не позволил ему это сделать. В итоге Месси принял решение не судиться с клубом и отыграть за «Барселону» ещё один сезон.

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