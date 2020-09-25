Москва, , 13:12 — REGNUM Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может провести поединок с американцем Хорхе Масвидалем на турнире UFC. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

«Масвидаль хочет подраться с Нейтом Диасом. Если с Диасом у него не получится, то наш бой возможен», — сказал Чимаев.

Ранее сообщалось, что бразильский боец Демиан Майя отказался от поединка против Чимаева на турнире UFC.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильский боец Майя отказался от поединка против Чимаева