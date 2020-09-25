Химки, Московская область, , 12:46 — REGNUM Подмосковные «Химки» возобновили интерес к бывшему футболисту сборной России Денису Глушакову. Об этом 25 сентября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, стороны в ближайшее время могут начать переговоры. Интерес к Глушакову возобновлён после того, как главным тренером команды стал Игорь Черевченко.

Ранее сообщалось, что Глушаков переходит в «Химки», но клуб не смог удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Глушаков покинул грозненский «Ахмат», за который выступал в сезоне 2019/20.

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