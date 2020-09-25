Берлин, , 12:50 — REGNUM Несколько немецких футбольных клубов не хотят отпускать своих игроков на матч сборных Украины и Германии в рамках чемпионата Лига наций UEFA. Об этом сообщило 24 сентября издание France 24.

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По данным журналистов, руководство «Баварии», «Боруссии» и «РБ Лейпциг» опасается заражения своих игроков коронавирусом. Это связано с тем, что на Украине сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Ранее FIFA потребовала, чтобы игроки, которые участвуют в матчах с командами из стран с высоким уровнем заболеваемости, проходили после матчей двухнедельный карантин.

Руководство клубов согласилось отпустить своих игроков при условии, что они не будут проходить карантин после матча, который запланирован на 10 октября 2020 года. Если это условие не будет выполнено — последнее слово останется за клубами.

Напомним, по состоянию на 25 сентября на Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом составило более 191 тыс.

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