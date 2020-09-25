Москва, , 12:37 — REGNUM Бразильский боец смешанных единоборств Демиан Майя отказался от поединка против Хамзата Чимаева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

«Нам сказали, что он отказался от боя», — заявил Чимаев.

Ранее сообщалось, что Майя должен стать соперником Чимаева. При этом президент UFC Дэна Уайт заявлял, что бой возглавит турнир UFC и будет пятираундовым.

Напомним, Чимаев, который является уроженцем Чечни, выступает за Швецию. В его активе девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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