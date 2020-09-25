Лозанна, Швейцария, , 11:54 — REGNUM Апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайцевой по допинговому делу отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 24 сентября сообщается на сайте суда.

При этом биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, которые вместе с Зайцевой подавали апелляции, оправданы.

Теперь Романова и Вилухина могут беспрепятственно работать в российском спорте. Кроме того, Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную в спринтерской гонке на сочинской Олимпиаде-2014. Дисквалификация Зайцевой означает, что сборная России лишается серебра женской биатлонной эстафеты на той же Олимпиаде.

Адвокаты Зайцевой планируют подавать иск в Федеральный суд Швейцарии. Поскольку CAS является высшей юридической инстанцией в спорте, оспорить его решение можно только в гражданском суде.

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Напомним, в конце 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал Зайцеву, Романову и Вилухину виновными в нарушении антидопинговых правил, после чего пожизненно отстранил их от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты на Олимпиаде-2014.

В марте 2020 года МОК предоставил в CAS девять показаний с подписью Григория Родченкова по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Семь из них оказались подделкой. В конце апреля был предоставлен десятый документ — также с поддельной подписью.

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