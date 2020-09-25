Наро-Фоминск, Московская область, , 11:51 — REGNUM Изменено место проведения чемпионата России по вольной борьбе. Вместо столицы Северной Осетии, он пройдет в подмосковном городе Наро-Фоминске, сообщил глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

Изменены также даты проведения чемпионата. Он состоится не в ноябре, как планировалось, а с 15 по 19 октября. Все вопросы организации, которые необходимо соблюсти в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, будут соблюдены, отметил глава федерации. По его словам, соблюдение мер безопасности было отработано на состоявшемся недавно первенстве России, которое также проводилось в Наро-Фоминске. Так же точно чемпионат России пройдет без зрителей и количество участников будет меньше, чем обычно.

Предварительно известно, что участвовать в соревнованиях намерены свыше 50 спортсменов в десяти весовых категориях. По словам Мамиашвили, «все, кто имеет хоть малейшие шансы на попадание в сборную, там выступят».

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат России по вольной борьбе в 2020 году пройдет в Северной Осетии